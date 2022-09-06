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Группа «Соллерс Авто» запустит собственный новый автомобильный бренд

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Новый бренд должен развиваться наряду с УАЗом.

Генеральный директор группы «Соллерс Авто» Николай Соболев рассказал журналистам о планах создать новый автомобильный бренд.

О проектах, которые будут запущены под новым брендом, должны рассказать в ближайшее время. При этом были анонсированы проекты, которые «планируется локализовывать» под новой маркой.

Никаких подробностей не раскрывается, но акционер «Соллерс Авто» Зоя Каика сказал, что компания видит перспективы в партнерстве с Chery, однако на базе УАЗа оно уже невозможно в силу действия санкций.

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