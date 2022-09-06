Как выбрать зимние нешипованные шины?

С приходом осени автовладельцам необходимо позаботиться об установке зимних покрышек на свои машины. При выборе этих изделий в Ростове-на-Дону нужно учитывать ряд критериев, описанных ниже.

Виды зимних шин

Один из главных критериев классификации автомобильной зимней резины – наличие или отсутствие шипов. Для езды по слякотным и заснеженным дорогам подходят нешипованные (фрикционные) шины Ростов. Их высокая курсовая устойчивость обеспечивается за счет оснащения протектора особыми грунтозацепами, которые разделены ламелями.

Другой важный критерий классификации зимних автопокрышек – рисунок протектора. По этому критерию зимние нешипованные шины делятся на два типа: скандинавские и европейские. Первые характеризуются большим количеством ламелей и отлично подходят для эксплуатации на сильном морозе и при движении через сугробы. Вторые рассчитаны на теплые зимы и езду по талому снегу на высокой скорости. Многие водители выбирают для движения по городу европейские нешипованные шины Ростов. Такая резина без шипа с рисунком протектора в виде «елочки» оптимальна для погодных условий с дождем и мокрым снегом.

Что нужно учитывать при выборе зимних покрышек?

Чтобы заказать подходящие зимние шины Ростов, наряду с типом резины надо принимать во внимание и другие факторы. В их число входят:

Дата выпуска. Гарантия производителя имеет ограниченный срок. После истечения двух-трех лет хранения эксплуатационные свойства покрышек начинают ухудшаться, и они не способны обеспечить должную безопасность движения.

Размер. При рассмотрении данного критерия лучше всего руководствоваться рекомендациями производителя автомашины. Чересчур большие или чересчур маленькие нешипованные шины приобретать не следует.

Индексы скорости и нагрузки. Эти показатели зависят от типа автотранспорта, для которого планируется купить покрышки.

Цена. Приобретать слишком дешевую резину не следует, так как она не обладает высоким качеством. Но и делать выбор в пользу самых дорогостоящих комплектов необязательно. Лучше всего искать оптимальное сочетание цены и качества.

Внешний вид. Если фрикционные шины деформировались в результате ненадлежащего хранения, то они не могут обеспечить эффективное сцепление и высокую безопасность езды по зимней дороге.

Каждый интернет-магазин предлагает богатый выбор зимних покрышек для авто. Для многих покупателей наряду с характеристиками этих изделий большое значение имеет их быстрая доставка.