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Компания АвтоВАЗ намерена восстановить почти весь модельный ряд в 2023 году

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл некоторые планы компании на следующий год.

В рамках Восточного экономического форума на сессии «Автопром: новый импульс» Соколов заявил, что в 2023 году компания в час будет выпускать по 60 «глубоко локализованных» Lada Vesta.

Также в следующем году планируется полностью восстановить весь модельный ряд компании.

Lada Vesta вернется на конвейерную линию весной, и это будет уже «глубоко локализованная» серия, состоящая практически вся отечественных комплектующих.

Напомним, производство «Весты» перенесут в Тольятти. На заводе в Ижевске будут выпускать электрический Lada e-Largus. В планах запустить эту модель в прроизводство в 2023 году.

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