Автоводителям в РФ рассказали, как подготовить свой автомобиль к осени 2022

Машину стоит готовить к эксплуатации в разное время года, включая осень.

Так, в первую очередь нужно провести техническое обслуживание машины, причем в обязательном порядке помимо всего прочего необходимо проверить все рабочие жидкости, тормозную систему и аккумулятор.

Еще стоит помыть автомобиль и обработать его кузов составами, которые защитят лакокрасочное покрытие от воздействия грязи.

А вот автомобилистам из северных регионов советуют задуматься о смене резины на всесезонную или зимнюю нешипованную, а водителям из южных регионов советуют заранее подумать о покупке зимних шин.