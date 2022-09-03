«ИЗВЕСТИЯ» озвучили перспективы авторынка РФ на осень 2022 года

Многие российские заводы простаивают, поставки новых автомобилей приостановлены, как и деятельность ряда автопроизводителей.

Также запасов автомобилей у дилеров осталось на несколько месяцев. Что ждет российский авторынок в таких условиях осенью, попыталась разобраться газета «Известия».

С начала этого года стоимость автомобилей уже выросла на 40%, но похоже цены на них продолжат расти, так как дефицит марок и моделей только усилился.

При этом к концу лета цены на популярные LADA Largus (+56,8%) и Volkswagen Polo (+51,6%) увеличились, а LADA Granta отличиалась меньшим подорожанием (всего 13%) только за счет выхода упрощенной комплектации.

Большинство экспертов и участников рынка сходятся во мнении, что машин в наличии хватит до 4 месяцев, а заводы вряд ли возобновят свою работу.

Также участники рынка говорят, что в целом цены стабилизировались, и каких-то резких изменений не ожидается. То есть предпосылок к снижению цен в сложившихся условиях нет, и наоборот вся ситуация может быть причиной удорожания.

Выход на рынок новых брендов, например, иранских, также не исправит ситуацию в ближайшее время.