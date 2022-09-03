В Канаде выяснили, что мужчины меньше женщин страдают от выхлопных газов

В Канаде провели исследование с участием некурящих мужчин и женщин.

Целью было выяснить, как выхлопные газы действуют на мужчин и женщин, и какая из этих групп больше страдает от этого. Эксперимент проводили ученые университетов Манитобы и Британской Колумбии (UBC), которые установили, что есть гендерные различия во влиянии на организм загрязнения воздуха.

Для изучения влияния загрязненного воздуха добровольцам предлагали сначала вдыхать в течение четырех часов фильтрованный воздух, а затем загрязненный выхлопным газом дизельных двигателей в различных концентрациях. В крови участников заметили 90 белков, которые у женщин и мужчин сильно отличались.

Часть этих белков отвечала за свертываемость крови или воспалительные процессы, а некоторые участвуют в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний и болезней иммунной системы.

В результате был сделан вывод, что больше всего на загрязненный воздух негативно влияет именно женский организм.