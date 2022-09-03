Аренда автомобилей в Сочи

Проживающие в Сочи, и приехавшие на отдых туристы, хотят свободно передвигаться, что обеспечивает компания «Автодар», предоставляя в аренду автомобили по низкой цене, избавляя курортников и жителей города от поездок в общественном транспорте и туристических маршрутов. С прекрасно оборудованным, комфортабельным автомобилем, кратковременный отдых или деловая поездка станут максимально комфортными.

Предложение компании

Выбор предлагаемых для проката автомобилей в Сочи огромный, обеспечивает потребности любых категорий клиентов – отдыхающих, которые нуждаются в недорогой аренде и сотрудников компаний — организаторов важных официальных мероприятий. Арендовать машину в компании Автодар Сочи без шофера, с подачей оформленного в аренду автомобиля к железнодорожному вокзалу, аэропорту или по адресу, указанному клиентом, имеют право лица, соответствующие следующим параметрам:

возрастная категория — от 25 лет;

стаж вождения свыше трех лет;

при наличии паспорта и водительского удостоверения.

Руководители компании придерживаются выгодной для клиентов ценовой стратегии, которая позволяет снижать тарифы – стоимость аренды автомобиля, предварительно забронированного, оказывается существенно ниже.

Преимущества аренды в компании

В течении десяти лет деятельности на российском рынке квалифицированные профессионалы компании «Автодар» получили огромный опыт работы с заказчиками всевозможных категорий – туристов, командированных сотрудников, путешествующих большими семьями и российских бизнесменов. Все, кто обратится за помощью в компанию, потребители или юридические лица, будут обеспечены высококвалифицированной информационной и консультативной поддержкой, отвечающей самым высокому уровню качества.

На все заданные вопросы заказчики получают развернутые ответы, а озвученные просьбы или пожелания – немедленные действия, отвечающих за эту сферу сотрудников. Обращаться с заявками следует в офис к свободным менеджерам, с помощью специальной онлайн формы на сайте компании, по телефону, указанному в разделе сайта «Контакты» или на адрес электронной почты. Стоит доверить свой отдых профессионалам, которые максимально быстро удовлетворят оформленную заявку, и предоставят в аренду авто для поездки в Сочи или по курортному региону России, подарят незабываемый, полноценный и насыщенный приятными событиями отдых!