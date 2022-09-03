Граждане в РФ перечислили 4 главных недостатка китайских автомашин в 2022 году

Автомобилисты в России рассказали, чего не хватает китайским автомобилям, чтобы они дотягивали до уровня других мировых брендов.

О главных недостатках китайских автомашин, о которых рассказали россияне, сообщили «Аргументы и Факты».

Так, на первом месте оказалась эргономика. Например, автомобилисты нередко жалуются на неудобные сидения, диапазон регулировки руля, наличие маленького бочка стеклоомывателя, а также неудобное расположение USB-выходов впереди и сзади. По крайне мере, такие недостатки имеются в популярных Haval F7 и F7x.

Еще одним из недостатков назвали тонкий металл кузовных панелей, и в результате эксплуатации владельцы начинают сталкиваться с появлением вмятин или сквозной коррозии.

Еще китайские автомобили плохо адаптированы к эксплуатации в российских условиях, так как зимой водители часто сталкиваются с тем, что трубки и уплотнители трескаются и рвутся, а также выходят их строя прокладки ГБЦ и многое другое, а все это происходит из-за перепада температур.

Ну и наконец, четвертым главным недостатком назван межсервисный интервал, который оказывается разным для каждой конкретной модели авто. В результате владельцы сталкиваются с проблемами, вызванными не вовремя пройденным ТО.