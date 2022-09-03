Зачем покупают битые авто из США?

Покупка нового авто из США обходится довольно дорого, а потому не каждому по карману. Гораздо выгоднее приобрести американский автомобиль, побывавший в аварии. Если выбрать лот с минимальными повреждениями, то можно сэкономить весьма ощутимые деньги.

Как формируется рынок битых автомобилей из США

При наступлении страхового случая с машиной американские страховые компании в соответствии с законодательством США предлагают владельцу получить ее полную рыночную стоимость. Большая часть автовладельцев соглашается на это и сдает свои транспортные средства, пострадавшие в ДТП. Затем страховая компания выставляет битый автомобиль на аукцион для продажи. Как правило, стоимость такого поврежденного авто в несколько раз ниже рыночной цены автомашины с пробегом.

Американцам невыгодно владеть автомобилем, побывавшим в аварии, поскольку после получения повреждений ему выдают особый технический паспорт, с которым продать этот транспорт самостоятельно в США почти невозможно. Вдобавок кузовной ремонт битых автомашин в Соединенных Штатах обходится весьма дорого. Надо принимать во внимание и то обстоятельство, что найти компанию, которая оформит страховку на отремонтированный после дорожно-транспортного происшествия автомобиль, в этой стране очень сложно.

Все вышесказанное объясняет, почему битые авто из США пользуются высоким спросом у покупателей из других стран. Ведь даже с учетом выплаты всех сборов и налогов автолюбителям с экономической точки зрения выгоднее привезти такой транспорт из США, купив его на аукционе, чем приобретать аналогичную автомашину на внутреннем рынке.

Преимущества покупки битого авто из США

Существует несколько причин, по которым битые автомобили из США имеют бесспорные преимущества по сравнению с машинами, которые выпускаются в других странах. Важнейшие среди них таковы:

Американцы любят комфортные автомобили. Поэтому битые машины из США часто имеют максимальную комплектацию. Встретить транспортные средства в минимальной комплектации на американском авторынке можно очень редко.

Большинство продаваемых в США автомобилей оснащаются самыми мощными двигателями.

Все авто на американском рынке отвечают самым высоким стандартам безопасности.

Основная масса продаваемых на аукционах в США битых автомобилей имеет незначительные повреждения.

Таким образом, приобретение битого автомобиля из США позволяет стать владельцем надежной машины в максимальной комплектации по стоимости ниже рыночной, даже если учесть затраты на ремонт. Именно поэтому среди автолюбителей столь высока популярность машин из США после аварии.