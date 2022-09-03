Главная » Новости

Установка лобового стекла в Реутове

Просмотров 11 Опубликовано Обновлено

Установка лобового стекла в Реутове

Недавно проведённый опрос показал, что большинство из нас являются активными автовладельцами, имеющими в своем распоряжении как минимум одно транспортное средство. Грузовые и легковые автомобили делают нас гораздо более мобильными, позволяют успевать намного больше в течение дня.

Основным залогом безопасной безаварийной езды является идеальное состояние лобового стекла, задача которого — обеспечить полноценный обзор водителю. Иногда на поверхности стекла появляются сколы, трещины и царапины, от которых невозможно избавиться подручными средствами. Любые дефекты и повреждения имеют свойство со временем увеличиваться, поэтому незамедлительная установка нового лобового стекла в Реутове https://zamena-lobovogo-stekla.ru/ является наилучшим решением.

Можно ли выполнить её самостоятельно?

Как рассказывают профессионалы, теоретически это возможно, однако для этого потребуются определённые навыки, знания, практический опыт, регулярное повышение квалификации. Не обойтись будет и специализированного инструмента и оборудования. Всё же самым лучшим решением, которое позволит значительно сэкономить силы, время и средства, становится обращение к грамотным специалистам. У них есть все необходимое для того, чтобы произвести работы любой сложности и любого объёма в самые короткие сроки. Профессионалы, кроме того, предоставят хорошую гарантию и окажут подобную всестороннюю консультацию. Таким образом, отпадёт необходимость самостоятельно искать интересующие сведения на многочисленных автомобильных форумах и сайтах.

В какую стоимость обойдётся замена лобового стекла?

В каждом случае она определяется индивидуально, а чтобы получить примерное представление об актуальных расценках, можно связаться с представителями сайта zamena-lobovogo-stekla.ru: компания уже в течение многих лет занимается заменой автостекол и полировкой транспортных средств.

Процесс установки нового лобового стекла состоит из нескольких этапов:

  • для начала автомеханик производится подробный осмотр имеющихся повреждений и дефектов;
  • затем начинается демонтаж старого лобового стекла с помощью специального инструмента;
  • далее следует нанесение клеевого состава для надёжного крепления нового стекла.

Вообще замена автостекол – это не настолько простая задача, какой может показаться на первый взгляд. Для успешного завершения этого мероприятия потребуется следующий набор инструментов:

  • специальная струна для вырезки стекол;
  • специальный клей-герметик;
  • монтажный пистолет;
  • грунт-праймер;
  • малярный скотч.

Мастера сервисных центров рекомендуют производить замену лобовых стекол грузовых и легковых автомобилей как минимум один раз в четыре года: именно за этот период при регулярной эксплуатации транспорта на поверхности стекол появляются разнообразные дефекты и недостатки, способные значительно ухудшать видимость и обзор в тёмное время суток. Это чревато возникновением непредвиденных ситуаций на дорогах и повышает риск попадания в крупные и мелкие ДТП.

По материалам сайта https://zamena-lobovogo-stekla.ru/.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО