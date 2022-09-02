Как войти в IT?

Спрос на IT-специалистов остается неизменно высоким. Возможностей для получения образования в данной сфере очень много, но многие люди после окончания обучения испытывают сложности в работе. Поэтому необходимо готовиться к ним еще на этапе выбора варианта обучения.

IT-курсы в записи

Существуют онлайн-курсы питон в записи, которые можно просмотреть в любое удобное время, даже если обучающийся отстал от остальных учеников. Однако у этого варианта есть и недостаток – отсутствие живой поддержки со стороны куратора. Когда ученик не усвоил урок, у него нет возможности получить консультацию, вследствие чего в его знаниях образуется пробел.

Существуют также курсы, позволяющие просматривать уроки в записи и общаться с куратором. Помимо этого, групповое обучение яндекс директ мотивирует к получению знаний без отставания от общего потока. Освоение профессии улучшается, если кураторы дают отклики по всем без исключения домашним заданиям. Благодаря этому ученик получает возможность делать работу над своими ошибками.

Основные критерии для выявления некачественных IT-курсов

Существуют программы IT-курсов, которые содержат много теории и мало практики. Они создаются низкоквалифицированными специалистами, желающими заработать легкие деньги на большом спросе на обучение системной аналитике. На таких курсах человек не осваивает практические навыки и потому остается невостребованным у работодателей. Для определения низкого качества обучающих курсов можно воспользоваться критериями, которые приведены ниже:

Неизвестные преподаватели. Если IT-курсы проводятся анонимными преподавателями и кураторами, то они разработаны на основе общедоступной информации из всемирной паутины, а потому не несут в себе ничего полезного.

Подозрительно низкая цена. Программа обучения на IT-специальность содержит большое количество информации, а потому ее стоимость не может быть слишком низкой.

Обучение на поток. Оно характерно для крупных IT-курсов. Группа может состоять из сотни обучающихся, что означает отсутствие индивидуального подхода. В такой группе получить высококачественную обратную связь невозможно, так как ученикам приходится подолгу дожидаться ответа от кураторов. Если в группе немного людей, это отнюдь не означает, что курс не популярен, просто его авторы стараются уделить время каждому обучающемуся.

В эпоху цифровых технологий IT-специальности всегда будут оставаться востребованными. Профессионалы не останутся без дела, однако для достижения высокой квалификации новичкам необходимо пройти качественное обучение, а затем продолжать свое развитие.