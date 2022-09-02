Что лучше выбрать: Планар или Автотепло

Автономный отопитель — это специальное оборудование, с помощью которого выполняют обогрев воздуха в кабинах и салонах автомобилей, пассажирских автобусах или транспорте специального назначения. Основной особенностью такого отопителя является способность работать в автономном режиме, независимо от работы основного двигателя. В связи с тем, что современный рынок предлагает разные варианты воздушных автономных отопителей, владельцы транспортных средств затрудняются с выбором, поэтому мы поможем определить, какая автономка лучше: Планар или Автотепло.
Автономный отопитель Автотепло
Автономные обогреватели под брендом AVTOTEPLO производятся в г. Набережные Челны компанией ТеплоАвто. Наличие моделей различной мощности позволяет подобрать оптимальный вариант отопителя, благодаря чему можно экономить топливо и эффективно обогревать внутреннее пространство транспортного средства. Модели автономок Автотепло производятся для работы от напряжения бортовой сети 12В или 24 В.
Плюсы
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В монтажный комплект входят все необходимые элементы, поэтому нет необходимости дополнительно приобретать какие-либо детали.
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Все комплектующие производятся на высокоточном оборудовании и имеют повышенный уровень прочности.
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Простое и понятное управление.
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Гарантийный срок от производителя — 12 месяцев.
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Использование дизельного топлива в качестве горючего.
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Блок управления позволяет не только производить необходимые регулировки, но и использовать сухой фен в качестве климат-контроля.
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Компактные габариты и простота монтажа.
Минусы
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Иногда возникают проблемы с топливным насосом.
Автономные отопители Планар
Автономный отопитель Планар пользуется повышенной популярностью среди российских автовладельцев. Производится компанией Адверс на собственном заводе в г. Самара. Отопители Планар создают комфортные условия и обеспечивают эффективный прогрев салона при морозах до -45°C.
Для производства применяются современные материалы, обладающие повышенными прочностными характеристиками, что обеспечивает длительный срок использования без возникновения дефектов и поломок. В зависимости от модели сухого фена, для работы используется бензин или дизель.
На все модели отопителей Планар предоставляется гарантия от производителя 18 месяцев. В тех случаях, когда оборудование устанавливается в аккредитованных сервисных центрах, гарантия увеличивается до 36 месяцев.
Плюсы
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Низкое потребление топлива и заряда аккумулятора.
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Благодаря японским свечам обеспечивается стабильный и уверенный розжиг.
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Простая и понятная схема монтажа.
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Имеется возможность подключать отопитель к основному топливному баку или использовать отдельный топливный бачок.
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Высокий уровень ремонтопригодности, доступные комплектующие.
Минусы
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Для эффективной работы необходимо использовать качественное топливо.
Сравнение автономок Планар и Автотепло
Проводя сравнение автономок Планар и Автотепло выявить явного лидера довольно трудно, но учитывая мнения владельцев, которые уже установили отопители, Планар имеет больше положительных отзывов.
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Отопители Планар, в зависимости от модели, работают на дизельном топливе или бензине, а фены Автотепло представлены только дизельными моделями.
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В Планар используется бесщеточный двигатель вентилятора, благодаря чему шума от автономки меньше, а ресурс увеличивается. А вот в Автотепло двигатель вентилятора — щеточный.
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Отопители обоих брендов укомплектованы пультами управления механического типа, но для Планара можно использовать цифровой пульт, который приобретается дополнительно.