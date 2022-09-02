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Что лучше выбрать: Планар или Автотепло

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Автономный отопитель — это специальное оборудование, с помощью которого выполняют обогрев воздуха в кабинах и салонах автомобилей, пассажирских автобусах или транспорте специального назначения. Основной особенностью такого отопителя является способность работать в автономном режиме, независимо от работы основного двигателя. В связи с тем, что современный рынок предлагает разные варианты воздушных автономных отопителей, владельцы транспортных средств затрудняются с выбором, поэтому мы поможем определить, какая автономка лучше: Планар или Автотепло.

Содержание
  1. Автономный отопитель Автотепло
  2. Плюсы
  3. Минусы
  4. Автономные отопители Планар
  5. Плюсы
  6. Минусы
  7. Сравнение автономок Планар и Автотепло

Автономный отопитель Автотепло

Что лучше выбрать: Планар или Автотепло

Автономные обогреватели под брендом AVTOTEPLO производятся в г. Набережные Челны компанией ТеплоАвто. Наличие моделей различной мощности позволяет подобрать оптимальный вариант отопителя, благодаря чему можно экономить топливо и эффективно обогревать внутреннее пространство транспортного средства. Модели автономок Автотепло производятся для работы от напряжения бортовой сети 12В или 24 В.

Плюсы

  • В монтажный комплект входят все необходимые элементы, поэтому нет необходимости дополнительно приобретать какие-либо детали.

  • Все комплектующие производятся на высокоточном оборудовании и имеют повышенный уровень прочности.

  • Простое и понятное управление.

  • Гарантийный срок от производителя — 12 месяцев.

  • Использование дизельного топлива в качестве горючего.

  • Блок управления позволяет не только производить необходимые регулировки, но и использовать сухой фен в качестве климат-контроля.

  • Компактные габариты и простота монтажа.

Минусы

  • Иногда возникают проблемы с топливным насосом.

Автономные отопители Планар

Что лучше выбрать: Планар или Автотепло

Автономный отопитель Планар пользуется повышенной популярностью среди российских автовладельцев. Производится компанией Адверс на собственном заводе в г. Самара. Отопители Планар создают комфортные условия и обеспечивают эффективный прогрев салона при морозах до -45°C.

Для производства применяются современные материалы, обладающие повышенными прочностными характеристиками, что обеспечивает длительный срок использования без возникновения дефектов и поломок. В зависимости от модели сухого фена, для работы используется бензин или дизель.

На все модели отопителей Планар предоставляется гарантия от производителя 18 месяцев. В тех случаях, когда оборудование устанавливается в аккредитованных сервисных центрах, гарантия увеличивается до 36 месяцев.

Плюсы

  • Низкое потребление топлива и заряда аккумулятора.

  • Благодаря японским свечам обеспечивается стабильный и уверенный розжиг.

  • Простая и понятная схема монтажа.

  • Имеется возможность подключать отопитель к основному топливному баку или использовать отдельный топливный бачок.

  • Высокий уровень ремонтопригодности, доступные комплектующие.

Минусы

  • Для эффективной работы необходимо использовать качественное топливо.

Сравнение автономок Планар и Автотепло

Проводя сравнение автономок Планар и Автотепло выявить явного лидера довольно трудно, но учитывая мнения владельцев, которые уже установили отопители, Планар имеет больше положительных отзывов.

  • Отопители Планар, в зависимости от модели, работают на дизельном топливе или бензине, а фены Автотепло представлены только дизельными моделями.

  • В Планар используется бесщеточный двигатель вентилятора, благодаря чему шума от автономки меньше, а ресурс увеличивается. А вот в Автотепло двигатель вентилятора — щеточный.

  • Отопители обоих брендов укомплектованы пультами управления механического типа, но для Планара можно использовать цифровой пульт, который приобретается дополнительно.

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