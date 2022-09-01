Можно ли буксировать машину на автомате

В нашей современности на удивление не каждый молодой мужчина ответит на вопрос как буксировать автомобиль на автомате и какими бывают виды буксировки, в чем их различия и нюансы. Буксировка бывает на машине с механической коробкой передач и на автоматической коробке — «автомате». Если вы из тех, кто не знает в чем их особенности и отличия, тогда эта статья для вас.

Особенности буксировки автомобиля на АКПП

Если на буксир берется автомобиль, оснащенный механической коробкой ПП, при постановке рычага в нейтральное положение мы имеем в движении лишь одну шестеренку. Если на буксир берется передвижное средство с «автоматом», или АКПП, в точно такой же позиции рычага вращение производит все механическое устройство.

Возможные проблемы

Сложности, с которыми сталкивается автоматическая коробка на буксире:

Первая проблема состоит в том, что АКПП не предназначено для подобного режима работы и у такой внутренней ситуации для машины имеются последствия: мотор перегреется, причем довольно быстро, а это может привести банально к выходу аппарата из строя. Особенно это актуально для старых автомобилей.

Вторая возможная трудность: масляный насос, обеспечивающий своевременную смазку механизмов не функционирует без работы всего двигателя, соответственно, не обеспечивает мягкую работу тех самых шестеренок (деталей трансмиссии). Это может привести к полной замене АКПП.

Также АКПП, как машина-буксир, тоже сталкивается с определенными сложностями в работе трансмиссионных деталей и нуждается в определенных действиях. В то время как механическая коробка передач бодро может тащить сама и не доставляет головной боли в качестве буксируемого объекта.

Буксировка машины с гидромеханическим автоматом

Стандартный гидромеханический автомат (или попросту коробка автомат) для каждой модели имеет свои нюансы устройства, поэтому если есть возможность посмотреть рекомендации по эксплуатации от производителя заранее — следует это сделать. Иногда буксировка машины с АКПП и вовсе запрещена полностью. Если же ситуация застала вас прямо здесь и сейчас — рекомендуются следующие действия:

Большинство АКПП стойко перенесут буксировку на скорости до 30 км в час.

Большинство «автоматов» не должны ехать за один бросок более 30 км. Между каждыми бросками следует осуществлять перерыв, чтобы машина остыла.

Положение рычага на делении N (нейтрал), если «автомат» — ведомый.

Авто с АКПП, которое буксирует, должно использовать 2-юю и 3-юю передачу, иначе износ неизбежен.

неизбежен. Перед командой «трогаться с места» необходимо проверить уровень масла . Автоматическая смазка механизмов требует постоянного контроля из-за непрекращающегося, а потому постоянно повышенного нагрева отдельных деталей и всей конструкции трансмиссии в целом.

. Автоматическая смазка механизмов требует постоянного контроля из-за непрекращающегося, а потому постоянно повышенного нагрева отдельных деталей и всей конструкции в целом. Вес «автомата» не должен превышать вес машины-помощника.

Должна использоваться жесткая сцепка: на тросу — не рекомендуется (особенно, если АКПП — ведомый).

— не рекомендуется (особенно, если АКПП — ведомый). Полноприводным автоматам рекомендуется только вызов эвакуатора.

Как буксировать автомобиль с коробкой робот

Автоматизированной коробкой передач управляет электроника («робот»), при этом двигатель должен работать. Уникальность этого устройства в том, что оно работает наподобие механической коробке передач. Соответственно, можно смело буксировать без каких бы то ни было ограничений (заглушая или включая движок), но не более чем на 50 непрерывных километров, дабы избежать возможного износа. Если же авто выступает в качестве помощника, следует включить нейтральную скорость, задействуя рычаг и нажатие тормоза.

Можно ли буксировать машину на вариаторе

Не смотря на то, что вариатор имеет меньшее количество деталей в устройстве, как и автомат он «не любит» быть ведомым на своем ходу. Вот несколько рекомендаций, требующих соблюдения в обращении с машиной в случае поломки:

Селектор в обязательном положении на «нейтралке»

Мотор работает.

Скорость движения не более 50 километров.

Ограниченные броски на расстояния не более 30-50 км.

Если в коробке нет нейтрального режима переключения то буксировать автомобиль на автомате рекомендуется: