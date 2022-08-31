Перечислены самые выгодные для перепродажи в 2022 году премиальные кроссоверы

Российские аналитики опубликовали рейтинг премиальных моделей сегмента SUV, которые являются самыми ликвидными.

В частности в рамках исследования аналитики агентства «Автостат» рассказали об автомобилях в возрасте трех лет, которые имеют самую высокую остаточную стоимость во втором квартале 2022 года.

Так, оказалось, что лучше всего стоимость сохраняют Mercedes-Benz G-Class с бензиновым мотором и автоматической КП. Его остаточная стоимость составила 180,1%, а значит, что продавая трёхлетнюю машину автомобилист сможет заработать больше, чем потратил три года назад.

На втором месте оказался Mercedes-Benz G-Class в исполнении AMG. Его остаточная стоимость составила 174,8%.

Ну и на третьем месте оказался Porsche Cayenne с 3-литровым бензиновым двигателем, «автоматом» и полным приводом. Его показатель оказался на уровне 168,9%.