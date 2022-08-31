Новый пикап Changan Lantop представлен официально

Китайская компания презентовала новый пикап, который будет предлагаться на рынке Китая под маркой Changan, тогда как обычную версию выпускает дочерний бренд.

Последний в стране занимается продажей коммерческих моделей. Новый пикап представляет собой перелицованный F70, который под названием Peugeot Landtrek предлагается в Африке и Южной Америке по заказу концерна Stellantis. Теперь компания решила сделать версию и для китайского рынка.

В результате был представлен пикап Changan Lantop, созданный для автомобилистов, которые ценят в машине роскошь, мощный мотор и модный дизайн.

Пикап получил длину 5,6 метра, а колесная база составляет 3 430 мм. В Changan анонсировали еще версию с приставкой к названию Pro, которая будет отличаться дополнительным защитным обвесом, черным декором, шноркелем и внедорожными шинами. Салон новинки еще не рассекретили, а вот моторная гамма уже известна.

Так, пикап будет приводится в движение двухлитровым бензиновым агрегатом с турбиной. Его мощность составит 233 л.с., а показатель крутящего момента 390 Нм.

Система привода будет на заднюю или обе оси, а передавать крутящий момент будет автоматическая КП. В продажу новый пикап поступит к концу года по предварительной цене от 25 тыс. долларов.