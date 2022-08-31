Трехрядный кроссовер Mazda CX-9 2023 года лишился базовой версии CX-9 Sport

Японская компания решила пересмотреть комплектации своего трехрядного внедорожника и в новом модельном ряду лишить автомобиль базовой спортивной версии.

Таким образом, базовой на американском рынке станет версия Touring.

Новая для модели 2023 года комплектация Touring будет предлагать капитанские кресла второго ряда в стандартной комплектации, которые ранее не предлагались.

Стоимость CX-9 Touring 2023 года будет начинаться от 40 025 долларов США, а в дилерские центры он поступит этой осенью.

Трехрядный внедорожник Mazda CX-9 появится в 2023 году без предыдущей комплектации Sport начального уровня. Touring будет базовой моделью, а это означает, что CX-9 теперь стоит от 40 000 долларов.

В новой комплектации будут раздельные кресла второго ряда, люк на крыше, светодиодные противотуманные фары, кожаные сиденья черного или песочного цвета и зарядное устройство для беспроводного телефона.

Обновление до уровня отделки салона Touring Plus за 42 775 долларов заменяет сидения второго ряда обратно на трехместную скамью, хотя клиенты при желании все равно могут выбрать раздельные кресла.

Цены на другие модели также выросли, так как максимальная комплектация Signature теперь оценивается в 49 735 долларов. Mazda предлагает три варианта окраски премиум-класса для CX-9: Soul Red Crystal Metallic и Machine Grey Metallic по цене 595 долларов, а Snowflake White Pearl Mica — 395 долларов.

Во всех комплектациях CX-9 2023 года по-прежнему будет оснащаться тем же 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом, что и в предыдущей модели. В отличие от других моделей, оснащенных этим двигателем, мощность была увеличена до 256 л.с., CX-9 сохраняет свой показатель в 250 л.с. Все CX-9 по-прежнему оснащены шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой Mazda i-Activ AWD.