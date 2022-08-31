Роскошный электрический седан Genesis G80 2023 года оценен в 80 920 долларов

Genesis Electrified G80 2023 года начинается от 80 920 долларов.

Роскошный электрический седан уже поступил в продажу в Калифорнии, Коннектикуте, Нью-Джерси и Нью-Йорке. Доступность расширится до Аризоны, Невады, Юты и Вашингтона, но произойдет это в следующем месяце.

Стартовая цена седана Genesis Electrified G80 2023 года составляет 80 920 долларов.

Genesis представила электрическую версию седана G80, но они настолько похожи, что может быть трудно различить, какой из них работает на ДВС, а какой на электротяге. Однако теперь, когда компания опубликовала цены на Genesis Electrified G80 2023 года, его можно определить по цене 80 920 долларов, что примерно на 10 тысяч долларов больше, чем у самого дорогого G80 с обычным двигателем. При этом отмечается, что в наличии новинка есть не у всех дилеров.

Electrified G80 поставляется исключительно с двухмоторной полноприводной установкой мощностью 365 л.с.