Buick представил новый кроссовер Envista для Китая

Buick популярен в Китае, и его модельный ряд там гораздо шире, чем в США. В Китае Buick продает минивэны, хэтчбеки и седаны, против всего трех разных моделей кроссоверов на американском рынке. Еще один кроссовер Buick, названный Envista, недавно был представлен для Китая.

Передняя часть отличается острыми углами, тонкими фарами и низко расположенной решеткой радиатора — это первая серийная модель с новым языком дизайна Buick, который впервые был представлен в концепте Wildcat ранее в этом году. Он также имеет новый значок Buick.

Envista оснащена 1,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 181 л.с. и бесступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Внутри у Envista есть приборная панель с двумя 10,3-дюймовыми экранами, один это цифровая панель приборов, а другой служит центральным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Доступен беспроводной Apple CarPlay, беспроводные обновления и аудиосистема объемного звучания.

В Buick говорят, что Envista будет стоить около 22 000 долларов, а заказы в Китае уже открыты.