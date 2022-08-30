Последние несколько лет заставили взглянуть нас на дачные участки совершенно другими глазами. В период, когда заграничные поездки невозможны по ряду причин, душа не перестает требовать отдыха! Поэтому необходимо сделать так, чтобы загородный участок был не только функциональным, усеянный грядками и кустами смородины, но и комфортным! Чтобы можно было любоваться рассветами и закатами, пить холодный лимонад, раскачиваясь в мягком кресле-качалке на даче или в фруктовом саду. Вообще, кресло-качалка в последние годы обретает новый виток популярности, и это касается не только дачи, но и домов и квартир, из-за чего цены значительно снизились. Все знают, что большой спрос заставляет снижать стоимость изделия, поэтому сейчас вполне реально купить кресло-качалку для дачи относительно недорого!

Что отличает садовое кресло-качалку?

Когда мы приезжаем на природу, где свежий воздух и простор, нам хочется окружать себя предметами из естественных материалов. Именно поэтому одним из самых популярных каркасов для таких кресел является – натуральное дерево или ротанг. Такой материал не только экологичен, но и практичен и долговечен. На протяжении тысяч лет люди используют древесину для строительства и отделки домов. Податливый материал, который прослужит долгие годы при правильной эксплуатации!

Если Вы планируете купить кресло-качалку на дачу в Москве или области, или же наоборот на юге страны, то учитывайте природные особенности региона, его климат. Так, северные области могут присмотреться к более надежным материалам, которые не боятся влаги и перепадов температур (это касается не только каркаса, но и мягких элементов!) В южном климате стоит обратить внимание на воздействие ультрафиолетовых лучей, в противном случае обивка быстро выгорит и потеряет свой внешний вид!

Если на даче Вы планируете кресло-качалку для мужчины, то стоит оценить его размеры и приблизительный вес, так как любое изделие имеет свою максимальную нагрузку, которую по технике безопасности не стоит нарушать. Иначе кресло не прослужит долго и может утратить свой привлекательный внешний вид!

На загородных участках, как правило, выбирают классические модели с ножками-полозьями, нежели современные кресла-глайдеры. Это обусловлено тем, что классические кресла имеют большую амплитуду качания и небольшой вес, благодаря чему его всегда можно перенести из одного места в другое. Такое кресло прекрасно впишется в традиционный интерьер, а цветовая палитра отлично подойдет к уже готовому пространству.