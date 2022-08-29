Autonews.ru перечислили 10 самых дешевых автомашин в мире в 2022 году

Российские журналисты проанализировали предложения на мировом авторынке и выяснили, какие автомобили являются самыми доступными.

Впрочем, самые доступные машины в целом продают в Индии, поэтому в списке оказались как раз модели родом из этой страны. Так, открывает список Tata Punch с ценой от 443 000 до 710 000 рублей в эквиваленте.

Следом оказался Maruti Suzuki Ignis, который в зависимости от комплектации оценен от 390 000 до 600 000 рублей. Maruti Suzuki Swift находится следующим в списке с ценой 388 000 до 662 000 рублей.

Еще две строчки заняли Tata Tiago и Maruti Suzuki Wagon R. Стоимость первого варьируется от 350 000 до 500 000 рублей, а второго – от 325 000 до 445 000 рублей.

Далее в рейтинге оказались:

Maruti Suzuki Celerio (320 000 до 406 000 рублей),

Maruti Suzuki Alto K10 (300 000 до 436 000 рублей),

Maruti Suzuki S-Presso (280 000 до 375 000 рублей),

Renault Kwid (212 000 до 370 000 рублей),

Bajaj Qute (197 000 до 212 000 рублей).

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