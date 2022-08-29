Автоэксперты перечислили 5 опций, с которыми лучше не покупать автомашину с пробегом

Специалисты рассказали об опциях в автомобилях с пробегом, с которыми лучше не рассматривать покупку машины.

Речь идет о тех ситуациях, когда стоимость сопоставима с менее оснащенными моделями, при этом сами опции могут быть причиной проблем.

Автоэксперты aif.ru перечислили 5 опций, с которым лучше не покупать автомашину с пробегом, и одной из таких опций является люфтованная подвеска. Как известно, в России запрещена эксплуатация машин с незарегистрированными изменениями в конструкции.

Купленный автомобиль с таким изменением попросту не поставят на учет, пока он не пройдет экспертизу. Разрешение получить будет сложно, отмечают эксперты.

То же самое касается и всевозможных аэродинамических обвесов, спойлеров и антикрыльев. Нештатные диски тоже оказались в списке, которые также запрещены техническим регламентом и в результате новый владелец будет вынужден покупать штатные колеса.

Следующим в списке значится фаркоп, который был установлен гаражными мастерами, так как в таком случае он тоже будет считаться незаконным изменением и машину тоже не поставят на учет.

Что касается других опций, то автоэксперты не советуют покупать подержанную машину с роботом с одним сцеплением, которая является ненадежной и достаточно быстро выходит из строя. Ну и наконец, не стоит выбирать авто с пневмоподвеской, которая часто встречается в премиальных авто.

Отмечается, что такая подвеска редко выхаживает более 150 тыс. км, а срок ее службы составляет 7-10 лет. При этом пневмоподвеска может стать причиной дорогостоящего ремонта.

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