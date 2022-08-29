Авторынок России начал расти за счет льготных кредитов

Благодаря программам поддержки российского автопрома на первичном рынке стали продажи автомобилей.

В августе автомобильный рынок новых легковушек продолжил рост и даже показывает лучший результат с начала кризиса, пишет «Комерсантъ». В уходящем месяце продажи новых автомобилей достигнут показателя 42 тыс. проданных машин.

Рост продаж наблюдается благодаря льготному кредитованию и крупным сделкам по закупкам китайских авто. Ссылаясь на слова гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексея Старикова, газета пишет, что спрос на рынке умеренный, при этом число желающих купить машину в кредит заметно увеличилось, если сравнивать с весенним периодом.

Доля кредитных машин варьируется от 30 до 60% в зависимости от марки. Как отмечают журналисты, льготное кредитование возобновили в июле, и благодаря программе можно сэкономить 20%, причем фактически речь идет только о моделях Lada.