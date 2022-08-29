Как выбрать коврики для нового авто?

Основное условие длительной эксплуатации ковриков для авто – правильный выбор. На рынке представлен чрезвычайно обширный ассортимент этих изделий, и для принятия оптимального решения надо учитывать приведенные ниже рекомендации.
Основные виды ковриков дл авто
Все существующие автоковрики делятся на две группы: универсальные изделия и для конкретной модели машины. По ссылке https://avtopasker.ru/catalog/kovriki-dlya-lada-granta можно выбрать коврики для LADA Granta. Многие автовладельцы делают выбор в пользу универсальных ковриков, поскольку они недорого стоят и легкодоступны. Эти изделия смоделированы так, чтобы их можно было разместить в салоне любого автомобиля. Отсутствие бортиков облегчает «вписываемость» таких автоковриков в разные интерьеры. Главный недостаток универсальных изделий – короткий гарантированный срок эксплуатации. Они довольно быстро изнашиваются.
При покупке нового авто в нем обычно находятся универсальные коврики низкого качества. Из-за отсутствия подгонки под конкретную автомашину они ложатся со смещением, криво, с заломами. Изделия для конкретной модели лишены таких недостатков. Они классифицируются на оригинальные и неоригинальные. Выпуск оригинальных ковриков осуществляют подразделения автопроизводителей. Они обладают высоким качеством, полностью соответствуют особенностям рельефа пола, имеют высокие бортики и привлекательно выглядят. Неоригинальные коврики выпускаются сторонними компаниями и стоят гораздо дешевле оригинальных.
Важнейшие критерии выбора коврика для нового автомобиля
Грамотный выбор ковриков позволяет обеспечить защиту пола автомобиля от негативного влияния влаги и грязи и создать уютную атмосферу в салоне. При рассмотрении различных вариантов необходимо учитывать следующие факторы:
- сумма денег, выделенная на приобретение коврика;
- наличие или отсутствие необходимости в бортиках на коврике;
- условия, в которых эксплуатируется машина;
- планируемая частота химчистки приобретаемых ковриков;
- предпочитаемая цветовая гамма интерьера авто;
- планируемый срок эксплуатации ковриков;
- планируемая частота эксплуатации авто с приобретаемыми ковриками;
- готовность автовладельца к переплате за новые технологии.
Использование вышеуказанных критериев значительно облегчает выбор подходящих автоковриков. При покупке комплекта необходимо убедиться в том, что в него входят изделия для багажного отделения.