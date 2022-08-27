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Российский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max лишили одной опции

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На отсутствие одной опции в списке оснащенности кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max обратил внимание портал «Китайские автомобили».

Эксперты портала заметили, что последние партии прибывших в Россию автомобилей, не оснащены «фирменной опцией», а именно поворотными фарами.

Такая опция еще есть в машинах из первых партий, но отсутствует в поставляемых сейчас.

В самой компании не отрицают, что в машинах нет поворотных фар, но причины такого события не называют, отмечая, что производитель «имеет право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на правила и условия эксплуатации».

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