«АвтоТехИнвест» — автомобильный сервис, который более 11 лет осуществляет диагностику, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта любой марки в Серпухове. Профильным мастерам автоцентра, прошедшим аттестацию, известны все нюансы работы с машинами любой модели. Весь комплекс услуг по диагностике, обслуживанию и ремонту оказывается, соответственно особенностям конкретных марок.

Об автосервисе

Автотехсервис оснащен современным диагностическим и ремонтным оборудованием. При появлении симптомов неисправности автомобиля, не стоит медлить, нужно сразу же обратиться в «АвтоТехИнвест» через сайт https://ati-serpuhov.ru, прислав заявку или позвонить по телефону, указанному в разделе «Контакты». Опытные мастера быстро, по оптимальной цене, отремонтируют любое авто, после проведения диагностики. Используются оригинальные запчасти, которые всегда есть в наличии.

При выполнении любых действий составляется персональный план, а по результатам проведенной работы, клиентам выдается подробный документ, где указана конечная стоимость. Подробнее об автоцентре и ценах на услуги можно узнать на официальном сайте, где размещена детальная информация, касающаяся особенностей работы компании. Здесь трудятся профессионалы, имеющие сертификаты и прошедшие обучение у производителей.

Преимущества компании

«АвтоТехИнвест» много лет занимается постгарантийным обслуживанием автомобилей всех марок, эксплуатируемых в России, оказывает услуги физическим лицам и корпоративным клиентам. Обратившиеся в автосервис клиенты, получают многие преимущества:

приемлемая стоимость работ;

присутствие в процессе ремонта;

предоставление гарантийного талона на работы;

применение наличного и безналичного расчета;

большой опыт работы;

наличие комфортной клиентской зоны;

скидка 30 % на ремонт и восстановление;

цены изготовителя на оригинальные запчасти;

работа 7 дней в неделю, в том числе, в выходные и праздничные дни.

«АвтоТехИнвест» осуществляет лицензированную деятельность, с проведением плановых проверок и полного технического обслуживания. Записаться на услуги можно при помощи специальной формы на сайте или по телефону. Используя обновленное техническое оснащение, профильные мастера качественно восстановят автомобиль, не нарушая заводские характеристики. Автосервис гарантирует клиентам эффективное решение проблем.