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Автозавод КАМАЗ продолжает сборку грузовиков с кабиной К5 в августе 2022 года

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Российский производитель грузовиков все еще продолжает выпускать машины на базе немецкого Mercedes-Benz Actros.

Речь идет о грузовиках поколения К5, которых в августе было собрано 40 экземпляров «КамАЗ-54901». Автозавод КАМАЗ продолжает сборку грузовиков с кабиной К5 в августе 2022 года несмотря на возникшие проблемы.

Более того, до конца года производитель намерен выпустить еще порядка 100 таких грузовиков в месяц, вероятнее всего из тех комплектующих, которые есть в запасе.

При этом уже со следующего года КамАЗ может начать сборку грузовиков К5 без иностранных партнеров, о чем ранее заявил гендиректор предприятия Сергей Когогин, отметив, что сначала объемы выпуска будут небольшими.

Еще было добавлено, что отказываться от выпуска перспективной линейки в компании не планируют.

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