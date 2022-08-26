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«АвтоВАЗ» вернул Lada Niva Travel на авторынок РФ в упрощённом варианте

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Российский автогигант возобновил продажи и производство еще одной модели.

Ею стал внедорожник LADA Niva Travel, который, как и другие вернувшиеся после простоя на конвейер автомобили, получил упрощенные комплектации.

LADA Niva Travel начали предлагать в трех доступных комплектациях по цене от 996 500 рублей. При этом на покупке автомобиля можно сэкономить и купить самую доступную комплектацию по цене 797 200 рублей.

В этом случае существенную скидку обеспечить программа льготного автокредитования. Во всех упрощенных версиях внедорожника не будет системы ABS и предложат только механическую кнопку Эра Глонасс.

В базовой версии заявлен усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, стальная защита картера, аудиоподготовка, бортовой компьютер, центральный замок и другое.  В средней комплектации добавятся рейлинги на крышу, двухцветные молдинги дверей и колпак запасного колеса в цвет кузова.

Кроме этого, в этой версии будут 15-дюймовые литые диски. Третья версия – это исполнение [BLACK], которое отличается черными элементами экстерьера и интерьера.

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