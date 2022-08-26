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Chery отказалась от идеи выпуска своих автомашин на заводе УАЗа из-за санкций

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Китайский автопроизводитель рассматривал возможность запустить производство своих авто на предприятии УАЗа.

В частности, компания могла начать сборку машины на мощностях Ульяновского автозавода, который входит в «Соллерс Авто», но планам не суждено сбыться из-за нахождения российской компании в санкционных списках ЕС.

Именно по этой причине Chery отказалась от идеи выпуска своих автомашин на заводе УАЗа, о чем сообщили «Ведомости».

С другой стороны Chery может выбрать завод в Елабуге или Владивостоке, или же локализовать производство без участия «Соллерс Авто», а именно занять площадку одного из ушедших западных брендов.

Также источник сообщил, что Chery будет предлагать свои автомобили в стране не под основным брендом, а под дочерними, которых насчитывается три — Exeed, Omoda и Jetour.

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