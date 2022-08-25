Кто и почему покупает Skoda Kodiaq?

В первой половине 2021 года чешская компания Skoda Auto обновила свой кроссовер Шкода Кодиак. Это объясняется тем, что среди всех производимых ею автомашин самым большим спросом пользуется именно данная модель – ее охотно приобретают в шестидесяти государствах на всех континентах.

Главные плюсы кроссовера

Цены Skoda Kodiaq устанавливаются в зависимости от вариантов комплектации. Автомобилисты проявляют большую заинтересованность в этом транспортном средстве в связи со свойственными ему достоинствами, включая следующие:

притягательный экстерьер;

просторный салон;

оптимальное соотношение цены и качества;

обширный перечень вариантов оснащения и оформления.

После рестайлинга кроссовер стал выглядеть более современно за счет свежего дизайна, использования инновационных технологий и установки новейших систем оказания помощи водителю. Те, кто не желает нести дополнительные расходы на оплату услуг посредников, могут купить Шкода Кодиак в Казани без лишних трат. Многие российские потребители отдают предпочтение именно этому варианту.

Внешний вид

Приобретение обновленной модели Шкода Кодиак на вебсайте skoda-kanavto.ru позволяет стать владельцем варианта в модернизированном кузове, имеющего ряд отличительных особенностей. Более всего бросается в глаза расположенная на багажнике надпись Skoda, на которую нанесен хром. Ее можно увидеть на всех авто данной марки, как это и предусмотрено последним стандартом корпоративного стиля. Набор вариантов оформления предназначенных для колес дисков стал шире, а светодиодная оптика получила новое наполнение. Цветовая гамма раскраски кузова авто обогатилась.

Технические характеристики

В линейку ДВС Skoda Kodiaq входят прекрасно известные всем автолюбителям турбированные силовые агрегаты различного уровня форсирования: TSI объемом 1,4 л, TSI объемом 2,0 л и TDI объемом 2,0 л. На европейском континенте у потребителей большим спросом пользуется гибрид, оснащенный бензиновым ДВС объемом 1,4 л и электродвигателем мощностью 115 л. с., который отдельно обеспечивает пробег около 50 км, а в сочетании с ДВС повышает общую мощность до 218 л. с.

Российские автомобилисты в 2022 году еще могут стать обладателями Skoda Kodiaq. Но надо учитывать, что в поставках новых автомашин вероятно опоздание, в особенности в том случае, если предъявленный потребителями на европейском континенте спрос будет выше возможностей автопроизводителя.