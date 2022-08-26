Журналисты AutoNews перечислили кроссоверы доступные на рынке РФ этой осенью

В предверии покупательской активности, которая возникает осенью, эксперты решили выяснить, какие кроссоверы еще имеются в наличии у дилеров.

Журналисты портала AutoNews перечислили какие кроссоверы можно купить в РФ в 2022 году. В перечне оказалось не так уж и много моделей, и среди них кроссовер Nissan X-Trail, однако отмечается, что складских запасов этого автомобиля осталось очень мало, а его минимальная стоимость составляет 3 150 000 рублей.

Как минимум еще месяц в продаже будет доступен Subaru Forester, оцененный от 5 260 000 рублей в полноприводной версии. На два-три месяца еще хватит запасов Suzuki Jimny за 2 419 000 рублей минимум.

Сложная ситуация с наличием Mitsubishi Outlander, которые еще имеются у дилеров, но выбор комплектаций ограничен. Минимальная цена этого кроссовера составляет 3 млн рублей. Также осенью еще можно будет купить Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq, но запасы последнего почти иссякли.

Что касается Hyundai Creta, то его еще можно найти в автосалонах, однако версий с полным приводом уже нет, но дилеры говорят, что выбрать пока еще есть из чего. Ну и наконец, автомобилисты могут выбрать кроссоверы китайских марок, а именно Haval Dargo и Geely Tugella.

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