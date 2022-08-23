Аналитики в России рассказали об автомобилях с дизельными установками, которые продаются на рынке чаще всего.

Основой стали данные АО «Электронный паспорт», которые проанализировало агентство «Автостат» и выяснило, что за семь месяцев года россияне купили немного больше, чем 30 тыс. дизельных автомобилей.

Их доля в общих продажах на рынке остается низкой и составила 7,8%. Внедорожник Renault Duster стал самым покупаемым дизельным автомобилем в РФ в 2022 году, который был продан в количестве 3 274 ед., а это доля 27,3% в общих продажах модели.

На втором месте находится Hyundai Tucson (2 437 шт.), дизельные версии которого занимают долю 65,6%, а третий результат у BMW X5 (1 611 ед.) – 83,7%. Самая большая доля дизельных комплектаций оказалась у Kia Carnival – 93%.