Выпускаемые в Китае мотоциклы CFMOTO завоевали широкую популярность во многих странах мира. По своей безопасности и надежности эта техника сопоставима с японскими аналогами, но стоит гораздо меньше них.

Основные особенности мотоциклов CFMOTO

Разработкой дизайна мотоциклов CFMOTO занимается популярная европейская фирма Kiska Design, услугами которой пользуются такие компании как Adidas, Siemens, Audi и др. За счет этого они имеют эффектный и современный вид, не уступая в данном отношении лучшим моделям конкурирующих производителей. Ассортимент торговой марки CFMOTO включает в себя модели, предназначенные для решения различных задач. Для новичков предлагается легкая модель CFMOTO 250NK, для спортсменов –CFMOTO 300SR, для городских условий и туристических поездок – среднекубатурные модели CFMOTO 400GT и CFMOTO 400NK. Туристический многофункциональный мотоцикл CFMOTO 800MT Touring предназначен для комфортных поездок на большие расстояния.

Благодаря сотрудничеству китайского производителя CFMOTO с австрийской компанией KTM были созданы мотоциклы, сравнимые по качеству с техникой Suzuki, Yamaha и прочих ведущих торговых марок. Сборка мототехники CFMOTO производится с применением испанских и германских комплектующих.

Главные преимущества мотоциклов CFMOTO

Стоимость мотоциклов CFMOTO, изготавливаемых в Китае, заметно ниже стоимости аналогичной техники, выпускаемой ведущими мировыми брендами, хотя их качество вполне сопоставимо. Исходя из модели CFMOTO, покупатели получают в свое распоряжение технику, которая может иметь следующее оснащение:

складные зеркала;

защита рук;

противоблокировочная тормозная система;

три режима езды;

TFT-экран с автоматической настройкой яркости;

ветровое стекло с регулированием высоты;

багажные кофры;

изготовленные из стали дуги безопасности.

При покупке мотоцикла топовой торговой марки за ту же сумму можно стать владельцем модели с самой скромной комплектацией – приобретать все перечисленные аксессуары необходимо отдельно. Немаловажное достоинство мототехники CFMOTO заключается в простоте ремонта и техобслуживания. У всех дилеров имеются оригинальные комплектующие и расходные материалы. Выполнением этой работы занимаются сертифицированные сотрудники сервисных центров.

Таким образом, разработка и сборка мотоциклов CFMOTO осуществляются с привлечением европейских специалистов в области дизайна и инженерии. Благодаря этому данная техника сочетает в себе высокое качество и доступную стоимость.