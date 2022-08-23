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Мотоциклы CFMOTO

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Выпускаемые в Китае мотоциклы CFMOTO завоевали широкую популярность во многих странах мира. По своей безопасности и надежности эта техника сопоставима с японскими аналогами, но стоит гораздо меньше них.

Основные особенности мотоциклов CFMOTO

Разработкой дизайна мотоциклов CFMOTO занимается популярная европейская фирма Kiska Design, услугами которой пользуются такие компании как Adidas, Siemens, Audi и др. За счет этого они имеют эффектный и современный вид, не уступая в данном отношении лучшим моделям конкурирующих производителей. Ассортимент торговой марки CFMOTO включает в себя модели, предназначенные для решения различных задач. Для новичков предлагается легкая модель CFMOTO 250NK, для спортсменов –CFMOTO 300SR, для городских условий и туристических поездок – среднекубатурные модели CFMOTO 400GT и CFMOTO 400NK. Туристический многофункциональный мотоцикл CFMOTO 800MT Touring предназначен для комфортных поездок на большие расстояния.

Благодаря сотрудничеству китайского производителя CFMOTO с австрийской компанией KTM были созданы мотоциклы, сравнимые по качеству с техникой Suzuki, Yamaha и прочих ведущих торговых марок. Сборка мототехники CFMOTO производится с применением испанских и германских комплектующих.

Главные преимущества мотоциклов CFMOTO

Стоимость мотоциклов CFMOTO, изготавливаемых в Китае, заметно ниже стоимости аналогичной техники, выпускаемой ведущими мировыми брендами, хотя их качество вполне сопоставимо. Исходя из модели CFMOTO, покупатели получают в свое распоряжение технику, которая может иметь следующее оснащение:

  • складные зеркала;
  • защита рук;
  • противоблокировочная тормозная система;
  • три режима езды;
  • TFT-экран с автоматической настройкой яркости;
  • ветровое стекло с регулированием высоты;
  • багажные кофры;
  • изготовленные из стали дуги безопасности.

При покупке мотоцикла топовой торговой марки за ту же сумму можно стать владельцем модели с самой скромной комплектацией – приобретать все перечисленные аксессуары необходимо отдельно. Немаловажное достоинство мототехники CFMOTO заключается в простоте ремонта и техобслуживания. У всех дилеров имеются оригинальные комплектующие и расходные материалы. Выполнением этой работы занимаются сертифицированные сотрудники сервисных центров.

Таким образом, разработка и сборка мотоциклов CFMOTO осуществляются с привлечением европейских специалистов в области дизайна и инженерии. Благодаря этому данная техника сочетает в себе высокое качество и доступную стоимость.

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