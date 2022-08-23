Выпускаемые в Китае мотоциклы CFMOTO завоевали широкую популярность во многих странах мира. По своей безопасности и надежности эта техника сопоставима с японскими аналогами, но стоит гораздо меньше них.
Основные особенности мотоциклов CFMOTO
Разработкой дизайна мотоциклов CFMOTO занимается популярная европейская фирма Kiska Design, услугами которой пользуются такие компании как Adidas, Siemens, Audi и др. За счет этого они имеют эффектный и современный вид, не уступая в данном отношении лучшим моделям конкурирующих производителей. Ассортимент торговой марки CFMOTO включает в себя модели, предназначенные для решения различных задач. Для новичков предлагается легкая модель CFMOTO 250NK, для спортсменов –CFMOTO 300SR, для городских условий и туристических поездок – среднекубатурные модели CFMOTO 400GT и CFMOTO 400NK. Туристический многофункциональный мотоцикл CFMOTO 800MT Touring предназначен для комфортных поездок на большие расстояния.
Благодаря сотрудничеству китайского производителя CFMOTO с австрийской компанией KTM были созданы мотоциклы, сравнимые по качеству с техникой Suzuki, Yamaha и прочих ведущих торговых марок. Сборка мототехники CFMOTO производится с применением испанских и германских комплектующих.
Главные преимущества мотоциклов CFMOTO
Стоимость мотоциклов CFMOTO, изготавливаемых в Китае, заметно ниже стоимости аналогичной техники, выпускаемой ведущими мировыми брендами, хотя их качество вполне сопоставимо. Исходя из модели CFMOTO, покупатели получают в свое распоряжение технику, которая может иметь следующее оснащение:
- складные зеркала;
- защита рук;
- противоблокировочная тормозная система;
- три режима езды;
- TFT-экран с автоматической настройкой яркости;
- ветровое стекло с регулированием высоты;
- багажные кофры;
- изготовленные из стали дуги безопасности.
При покупке мотоцикла топовой торговой марки за ту же сумму можно стать владельцем модели с самой скромной комплектацией – приобретать все перечисленные аксессуары необходимо отдельно. Немаловажное достоинство мототехники CFMOTO заключается в простоте ремонта и техобслуживания. У всех дилеров имеются оригинальные комплектующие и расходные материалы. Выполнением этой работы занимаются сертифицированные сотрудники сервисных центров.
Таким образом, разработка и сборка мотоциклов CFMOTO осуществляются с привлечением европейских специалистов в области дизайна и инженерии. Благодаря этому данная техника сочетает в себе высокое качество и доступную стоимость.