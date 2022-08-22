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«Авто.ру» в РФ запустил сервис для обмена автомашинами

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Новый сервис уже стал доступен для пользователей устройств на Android и мобильных версиях браузера.

До конца августа сервис станет доступен и для пользователей устройств на iOS. Новый сервис создал «Авто.ру», а работает он по принципу приложения для знакомств.

То есть для поиска автомобиля предлагается создать объявление и выбрать опцию «Готов к обмену». После этого, пользователю начнут предлагать разные варианты, которым можно ставить оценки «Нравится» или «Не нравится».

В первую очередь предлагать начнут автомобили такого же класса, как и указанный в объявлении, а также с аналогичными ценами. Предлагают и пользоваться фильтром, чтобы выбрать предпочтение, пишет «Астера».

Как отметили в “Авто.ру”, создать такой сервис их побудила готовность каждого третьего пользователя портала обменять машину.

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