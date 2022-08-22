Главная » Новости

Roewe показала конкурента Toyota Highlander в лице кроссовера Roewe RX9

Просмотров 30 Опубликовано Обновлено

Китайский автопроизводитель решил незадолго до дебюта официально рассекретить внешность нового флагманского кроссовера и опубликовала изображения.

Наряду с этим стали известны и некоторые подробности о новинке. Roewe показала кроссовер, который окажется самым крупным в линейке марки. Его официальная презентация состоится в конце месяца.

Новую модель позиционируют как конкурента Toyota Highlander. Она будет представлять собой трехрядный автомобиль с новым дизайном, отличающимся крупной решеткой радиатора и узкими фарами.

Roewe показала конкурента Toyota Highlander в лице кроссовера Roewe RX9

При отделке салона, компания использовала несколько видов кожи и пластик «под дерево». На изображениях показали кроссовер в топовом исполнении с раздельными сидениями во втором ряду.

Длина автомобиля достигает 5 метров, а в движение его приводит трубированный двухлитровый агрегат мощностью 235 л.с. В качестве трансмиссии будет девятискоростной автомат, а вот система полного привода положена только дорогим комплектациям.

Roewe показала конкурента Toyota Highlander в лице кроссовера Roewe RX9 Roewe показала конкурента Toyota Highlander в лице кроссовера Roewe RX9 Roewe показала конкурента Toyota Highlander в лице кроссовера Roewe RX9 Roewe показала конкурента Toyota Highlander в лице кроссовера Roewe RX9

toyota Toyota Highlander
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО