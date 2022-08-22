Roewe показала конкурента Toyota Highlander в лице кроссовера Roewe RX9

Китайский автопроизводитель решил незадолго до дебюта официально рассекретить внешность нового флагманского кроссовера и опубликовала изображения.

Наряду с этим стали известны и некоторые подробности о новинке. Roewe показала кроссовер, который окажется самым крупным в линейке марки. Его официальная презентация состоится в конце месяца.

Новую модель позиционируют как конкурента Toyota Highlander. Она будет представлять собой трехрядный автомобиль с новым дизайном, отличающимся крупной решеткой радиатора и узкими фарами.

При отделке салона, компания использовала несколько видов кожи и пластик «под дерево». На изображениях показали кроссовер в топовом исполнении с раздельными сидениями во втором ряду.

Длина автомобиля достигает 5 метров, а в движение его приводит трубированный двухлитровый агрегат мощностью 235 л.с. В качестве трансмиссии будет девятискоростной автомат, а вот система полного привода положена только дорогим комплектациям.