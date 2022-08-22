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АвтоВАЗ начнет устанавливать в автомобили LADA китайские АКП

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Это и не удивительно, ведь автопроизводитель ищет новых поставщиков компонентов для сборки своих машин.

Как выяснил портал Drom.ru, АвтоВАЗ ведет переговоры как минимум с тремя потенциальными поставщиками автоматических трансмиссий из Китая.

Более того известно, что компания выбирает не только производителей, но и тип трансмиссии. Скорее всего выбор остановят на гидромеханических АКП, в том числе рассматривается и 8-скоростная КП.

Впрочем, не исключено, что выбор будет остановлен на вариаторе. Также источники портала утверждают, что уже через три года российский автопроизводитель будет выпускать порядка 60% своих автомобилей, которые будут оснащены АКП.

Такие трансмиссии начнут устанавливать во все автомобили, за исключением LADA Niva.

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