АвтоВАЗ начнет устанавливать в автомобили LADA китайские АКП

Это и не удивительно, ведь автопроизводитель ищет новых поставщиков компонентов для сборки своих машин.

Как выяснил портал Drom.ru, АвтоВАЗ ведет переговоры как минимум с тремя потенциальными поставщиками автоматических трансмиссий из Китая.

Более того известно, что компания выбирает не только производителей, но и тип трансмиссии. Скорее всего выбор остановят на гидромеханических АКП, в том числе рассматривается и 8-скоростная КП.

Впрочем, не исключено, что выбор будет остановлен на вариаторе. Также источники портала утверждают, что уже через три года российский автопроизводитель будет выпускать порядка 60% своих автомобилей, которые будут оснащены АКП.

Такие трансмиссии начнут устанавливать во все автомобили, за исключением LADA Niva.