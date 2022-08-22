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Марка Bentley показала дизайн будущих электромобилей на лимитированном купе Mulliner Batur

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Созданное на базе Continental GT изящное купе от подразделения Bentley Mulliner будет стоить почти 2 миллиона долларов и будет выпущено ограниченным тиражом всего в 18 экземпляров.

Этот автомобиль показывает будущее направление дизайна будущих моделей электромобилей.

Под своим совершенно новым кузовом Batur основан на платформе Continental GT. Всего 18 экземпляров будет построено подразделением Bentley Mulliner, и все они уже зарезервированы клиентами, никого из которых явно не смутила базовая цена, составляющая почти 2 миллиона долларов. Нам сказали, что по крайней мере некоторые из этих клиентов уже владеют образцами предыдущей ограниченной серии Mulliner.

Марка Bentley показала дизайн будущих электромобилей на лимитированном купе Mulliner Batur

Новинка была названа в честь водоема, а именно кратерного озера Кинтамани на индонезийском острове Бали.

Мускулистая эстетика — это работа небольшой команды во главе с Андреасом Миндтом, недавно прибывшим директором по дизайну Bentley, с переосмысленным языком стиля, который стремится сочетать элегантность и демонстрацию силы. То, что компания называет «стойкой отдыхающего зверя: представьте льва или тигра, лежащего низко в атакующей позиции в высокой траве».

Марка Bentley показала дизайн будущих электромобилей на лимитированном купе Mulliner Batur

В то время как крупная решетка радиатора Batur является знакомой деталью по существующим моделям Bentley, новые каплевидные фары представляют собой радикальный отход от языка бренда.  Боковой профиль напоминает маслкар, а округлый задняя часть Batur более мягкая и органичная, чем угловатые линии Continental GT.

Единственными перенесенными частями являются наружные зеркала заднего вида, содержащие слишком много датчиков. В салоне также есть немало отличий, однако не кардинальных, однако при его отделке использовали дорогие материалы.

К тому же клиентам предлагают сделать его индивидуальным, выбирая из множества вариантом. Технически ограниченная серия модели повторяет соплатформенника.

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