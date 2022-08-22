Марка Bentley показала дизайн будущих электромобилей на лимитированном купе Mulliner Batur

Созданное на базе Continental GT изящное купе от подразделения Bentley Mulliner будет стоить почти 2 миллиона долларов и будет выпущено ограниченным тиражом всего в 18 экземпляров.

Этот автомобиль показывает будущее направление дизайна будущих моделей электромобилей.

Под своим совершенно новым кузовом Batur основан на платформе Continental GT. Всего 18 экземпляров будет построено подразделением Bentley Mulliner, и все они уже зарезервированы клиентами, никого из которых явно не смутила базовая цена, составляющая почти 2 миллиона долларов. Нам сказали, что по крайней мере некоторые из этих клиентов уже владеют образцами предыдущей ограниченной серии Mulliner.

Новинка была названа в честь водоема, а именно кратерного озера Кинтамани на индонезийском острове Бали.

Мускулистая эстетика — это работа небольшой команды во главе с Андреасом Миндтом, недавно прибывшим директором по дизайну Bentley, с переосмысленным языком стиля, который стремится сочетать элегантность и демонстрацию силы. То, что компания называет «стойкой отдыхающего зверя: представьте льва или тигра, лежащего низко в атакующей позиции в высокой траве».

В то время как крупная решетка радиатора Batur является знакомой деталью по существующим моделям Bentley, новые каплевидные фары представляют собой радикальный отход от языка бренда. Боковой профиль напоминает маслкар, а округлый задняя часть Batur более мягкая и органичная, чем угловатые линии Continental GT.

Единственными перенесенными частями являются наружные зеркала заднего вида, содержащие слишком много датчиков. В салоне также есть немало отличий, однако не кардинальных, однако при его отделке использовали дорогие материалы.

К тому же клиентам предлагают сделать его индивидуальным, выбирая из множества вариантом. Технически ограниченная серия модели повторяет соплатформенника.