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Автодилер «РОЛЬФ» спрогнозировал падение авторынка РФ на 70% в 2022 году

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Представитель крупнейшего по выручке российского автодилера «Рольф» дал свой прогноз по рынку новых автомобилей.

Автодилер «РОЛЬФ» спрогнозировал падение авторынка РФ сразу на 70% в 2022 году, что связано с отсутствием новых машин у дилеров и «высоким уровнем неопределенности в цепочках поставок и логистике».

К тому же «Рольфе» уверены, что падение авторынка продолжится и в следующем году.

Также было сказано, что в «Рольфе» среди 21 иностранного бренда, с которыми они сотрудничают, только компания Ford заявила о своем уходе.

Наряду с этим в компании добавили, что они занялись вопросом налаживания отношений с производителями из стран ЕАЭС.

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