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Mitsubishi подняла цены на кроссоверы Pajero Sport и Outlander в РФ в августе 2022 года

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Дилеры марки Mitsubishi теперь продают кроссоверы по новым ценам, которые стали больше до 30 тыс. рублей.

Так, в августе поднялись цены на кроссоверы Pajero Sport и Outlander. Первый прибавил в цене в двух комплектациях 30 тыс. рублей, а второй подорожал в одной версии на 20 тыс. рублей.

Pajero Sport 2022 года выпуска в исполнении Instyle продается по цене 5 729 000 рублей, а комплектация Ultimate с таким же трехлитровым двигателем оценена в 6 156 000 рулей.

Outlander прибавил в цене только в комплектации Instyle Black Edition, которая теперь продается по цене 3 679 000 рублей.

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