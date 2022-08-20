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АВТОВАЗ может не успеть с перезапуском модели LADA Largus в 2022 году

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АвтоВАЗ продолжает перезапускать производство своих моделей с учетом сложившихся обстоятельств.

В этом году планировалось возобновить производство многих моделей, в том числе и Largus, но похоже планам не суждено сбыться.

Появилась неофициальная информация, что АВТОВАЗ может не успеть с перезапуском модели LADA Largus в 2022 году, поэтому его производство стартует не ранее января следующего года.

Всему виной масштабные работы по переносу производства автомобиля Vesta из Ижевска в Тольятти. Если это действительно так, то в этом году компания будет выпускать только Granta и Niva.

Напомним, что первой моделью, которая была выпущена после простоя, стала Granta. Затем на конвейер встала Niva Legend и недавно начали собирать Niva Travel.

lada Lada Largus
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