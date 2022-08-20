В Узбекистане до конца 2022 года завершат производство сразу двух моделей Chevrolet

UzAuto Motors, собирающая автомобили марки Chevrolet на предприятии в Асаке (Узбекистан) анонсировала прекращение производства двух моделей.

Как рассказали в компании, до конца этого года будет завершено производство седана Nexia и хэтчбека Spark. Однако конвейерные линии этих моделей простаивать не будут, так как на смену ушедшим моделям придут кроссовер Tracker и седан Onix.

Причиной изменений назвали текущую геополитическую ситуацию, из-за которой есть проблемы с логистикой, объемами производства и сроками ожидания заказанных авто.

По оценкам предприятия, комплектующих для сборки Chevrolet Spark и Nexia должно хватить до конца года, а как только запасы иссякнут, производство прекратится полностью.