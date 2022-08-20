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На рынке Китая молодёжный кроссовер JETOUR DASHENG продают по цене LADA Niva

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Дочерний бренд китайской компании Chery объявил о начале приема заказов на свой новый кроссовер Jetour Dasheng.

Новинку создавали для конкуренции с Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail, а по габаритам он близок к Hyundai Tucson. В продаже кроссовер появится в трех версиях по цене от 99 900 юаней, а это около 870 тыс. рублей. То есть в КНР молодёжный кроссовер JETOUR DASHENG вышел в продажу по цене новой LADA Niva.

Так как модель ориентирована в первую очередь на молодежь, то и в ее салоне предлагают современные системы, функции и опции, включая цифровую панель приборов, проекцию на лобовое стекло, систему распознавания лиц, а также мультимедиа с 15,6-дюймовым экраном и многое другое.

На старте продаж Jetour Dasheng предлагают только с полуторалитровым 156-сильным агрегатом с турбиной и 197-сильным 1,6-литровым двигателем. Первый будет работать с механикой или роботом, а второй только с роботизированной трансмиссией. Система привода будет только на переднюю ось.

В дальнейшем производитель предложит гибридную 300-сильную версию с полным приводом. Этот автомобиль может появится и на российском рынке, но точные сроки выхода, пока неизвестны.

На рынке Китая молодёжный кроссовер JETOUR DASHENG продают по цене LADA Niva На рынке Китая молодёжный кроссовер JETOUR DASHENG продают по цене LADA Niva

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