На рынке Китая молодёжный кроссовер JETOUR DASHENG продают по цене LADA Niva

Дочерний бренд китайской компании Chery объявил о начале приема заказов на свой новый кроссовер Jetour Dasheng.

Новинку создавали для конкуренции с Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail, а по габаритам он близок к Hyundai Tucson. В продаже кроссовер появится в трех версиях по цене от 99 900 юаней, а это около 870 тыс. рублей. То есть в КНР молодёжный кроссовер JETOUR DASHENG вышел в продажу по цене новой LADA Niva.

Так как модель ориентирована в первую очередь на молодежь, то и в ее салоне предлагают современные системы, функции и опции, включая цифровую панель приборов, проекцию на лобовое стекло, систему распознавания лиц, а также мультимедиа с 15,6-дюймовым экраном и многое другое.

На старте продаж Jetour Dasheng предлагают только с полуторалитровым 156-сильным агрегатом с турбиной и 197-сильным 1,6-литровым двигателем. Первый будет работать с механикой или роботом, а второй только с роботизированной трансмиссией. Система привода будет только на переднюю ось.

В дальнейшем производитель предложит гибридную 300-сильную версию с полным приводом. Этот автомобиль может появится и на российском рынке, но точные сроки выхода, пока неизвестны.