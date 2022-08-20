Внедорожник создан на платформе от обычной «Газели», при это серьезно отличается.

Внедорожник «Русский Хаммер» или «Стрела» 2022-2023 модельного года представила Военно-Промышленная Компания в сотрудничестве с МГТУ имени Баумана.

Они показали автомобиль, который заметно больше своего донора, а также отличается более брутальным внешним видом и имеет доработанный двигатель, а также трансмиссию.

Новый «Русский Хаммер» 2022-2023 года предстал на первых фоторендерах, опубликованных в Сети. Длина машины превышает пять метров, а ее ширина составляет 2 350 мм.

В движение «Русский Хаммер» приводится дизельным мотором Cummins с рабочим объемом цилиндров 2,8 литра и мощностью 157 л.с. В паре с установкой работает 6-скоростная механическая КП.

Стоит отметить, что предсерийную версию автомобиля уже показали, а его серийная версия должна встать на конвейер уже в следующем году.