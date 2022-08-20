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Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил

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Добавление в задней части двух двигателей означает, что Sapphire должен обогнать Tesla Model S Plaid и даже Bugatti Chiron Super Sport.

Производитель электромобилей Lucid представил еще более мощную версию своего роскошного седана Air, Air Sapphire во время Недели автомобилей в Монтерее в Калифорнии.

При мощности более 1200 лошадиных сил Air Sapphire опережает Air Performance мощностью 1111 л.с. Разница между ними заключается в добавлении электродвигателей в установке, которые крепятся болтами к существующему заднему подрамнику без каких-либо модификаций автомобиля.

Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил

Наличие двух двигателей, приводящих в движение задние колеса, позволяет распределять крутящий момент, что, по утверждению Lucid, помогает сделать автомобиль меньше и легче, чем он есть на самом деле. Впереди 670-сильный мотор от Air Performance добавляет ускорения.

Lucid сделала несколько громких заявлений об ускорении. По данным компании, до 100 км/ч машина разгонится менее чем за две секунды. При этом ускорение можно выполнять неоднократно без заминки. Это будет происходить благодаря специальному режиму, который будет подготавливать батарею.

Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил

Чтобы контролировать скорость и мощность, Sapphire поставляется с перенастроенной подвеской с новыми пружинами, стабилизаторами поперечной устойчивости и настройкой амортизаторов. Новые поворотные кулаки увеличивают ширину передней колеи на 12 мм, а задней — на 24 мм. Ширина шины увеличилась настолько, что потребовалось расширение арок.

Для автомобиля Michelin разработала шину Pilot Sport 4S для Sapphire, которая имеет низкое сопротивлением качению внутри шины и материал для улучшения сцепления.

Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил

Запас хода еще не раскрыт, но Lucid явно хочет превзойти своего ближайшего конкурента — Model S Plaid. Аккумулятор имеет емкость 118,0 кВтч. Новинку компания оценила в 250 тыс. долларов минимум. Заказы начнут принимать 23 августа, и для его оформления потребуется внести предоплату в размере 25 тыс. долларов.

Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил

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