Седан Lucid Air Sapphire получил 1200 лошадиных сил

Добавление в задней части двух двигателей означает, что Sapphire должен обогнать Tesla Model S Plaid и даже Bugatti Chiron Super Sport.

Производитель электромобилей Lucid представил еще более мощную версию своего роскошного седана Air, Air Sapphire во время Недели автомобилей в Монтерее в Калифорнии.

При мощности более 1200 лошадиных сил Air Sapphire опережает Air Performance мощностью 1111 л.с. Разница между ними заключается в добавлении электродвигателей в установке, которые крепятся болтами к существующему заднему подрамнику без каких-либо модификаций автомобиля.

Наличие двух двигателей, приводящих в движение задние колеса, позволяет распределять крутящий момент, что, по утверждению Lucid, помогает сделать автомобиль меньше и легче, чем он есть на самом деле. Впереди 670-сильный мотор от Air Performance добавляет ускорения.

Lucid сделала несколько громких заявлений об ускорении. По данным компании, до 100 км/ч машина разгонится менее чем за две секунды. При этом ускорение можно выполнять неоднократно без заминки. Это будет происходить благодаря специальному режиму, который будет подготавливать батарею.

Чтобы контролировать скорость и мощность, Sapphire поставляется с перенастроенной подвеской с новыми пружинами, стабилизаторами поперечной устойчивости и настройкой амортизаторов. Новые поворотные кулаки увеличивают ширину передней колеи на 12 мм, а задней — на 24 мм. Ширина шины увеличилась настолько, что потребовалось расширение арок.

Для автомобиля Michelin разработала шину Pilot Sport 4S для Sapphire, которая имеет низкое сопротивлением качению внутри шины и материал для улучшения сцепления.

Запас хода еще не раскрыт, но Lucid явно хочет превзойти своего ближайшего конкурента — Model S Plaid. Аккумулятор имеет емкость 118,0 кВтч. Новинку компания оценила в 250 тыс. долларов минимум. Заказы начнут принимать 23 августа, и для его оформления потребуется внести предоплату в размере 25 тыс. долларов.