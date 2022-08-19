Каким будет новый BMW X1 серии

Новый БМВ Х1 2022 был официально представлен баварским производителем и запущен в продажу с начала текущего года. Изучение фотографии обновленной модели позволяет заметить, как автомобиль изменился по сравнению с предыдущей версией.

Экстерьер

Спереди вид BMW X1 серии сделался более устрашающим. Сочетание грозности с грациозностью обеспечивается за счет обновленных светодиодных головных фар, внушительного бампера с гигантскими секциями воздухозаборника и радиаторной решетки, состоящей из двух частей. Поскольку такая комбинация была продемонстрирована германским заводом впервые, модель открывает следующий жизненный цикл марки BMW.

Внешность обновленного кроссовера сделалась более приятной. Стремящаяся вверх подоконная линия, измененный угол наклона заднего стекла, компактный капот, придают автомашине очень динамичный вид. Задняя часть авто соответствует общему дизайну, гармонично дополняя его спойлером, крупной крышкой багажника, изящным бампером с четкой штамповкой.

Размеры БМВ X1 также производят благоприятное впечатление:

длина авто – 4439 миллиметров;

ширина авто – 1821 миллиметр;

высота авто – 1598 миллиметров;

колесная база – 2670 миллиметров;

клиренс – 185 миллиметров.

Интерьер

За счет значительного удлинения нового кузова BMW Х1 2022 салон автомобиля сделался более просторным и удобным, в особенности для сидящих на задних креслах пассажиров. У некоторых автомобилистов будет возможность приобрести версию с третьим рядом кресел, что особенно актуально для больших семей.

Приборная доска стала гораздо мягче благодаря использованию новых отделочных материалов. Комфортные кресла покрыты кожей, что подчеркивает принадлежность кроссовера к престижной категории. Эргономичное размещение элементов управления увеличивает комфортность при поездках.

Крупные яркие циферблаты на доске приборов избавляют от необходимости всматриваться в текущие показания – все отлично видно. Объем багажного отсека новинки составляет 505 литров. Удобство вождения обеспечивает трехспицевый мультируль.

Чтобы принять окончательное решение о целесообразности приобретения BMW Х1 2022 года надо тщательно ознакомиться со всеми его достоинствами и недостатками. В число плюсов входят изящный внешний вид, удобный салон с отделкой высокого качества, большой клиренс. К минусам относятся высокая стоимость, дорогое техобслуживание, жесткая подвеска.