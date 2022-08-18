В Роспотребнадзоре рассказали, как можно избежать претензий со стороны потребителей и исключить или снизить убытки потребителя и продавца.

В России участились случаи покупки автомобилей с пробегом с целью затем отсудить стоимость новых, о чем рассказали в «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Покупатели в машине с пробегом выявляют недостатки, о которых ранее им не было известно, и в результате требуют заменить автомобиль на новый, ссылаясь при этом на ФЗ «О защите прав потребителей».

Чтобы избежать таких ситуаций, Роспотребнадзор рекомендовал дилерам указывать все недостатки машин с пробегом в договорах.

В частности, предлагается включать в договор купли-продажи дополнительные положения, а именно пробег, повреждения кузова или салона, недостатки ходовой части и другие существенные недостатки.