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Первые автомобили Iran Khodro могут появиться на рынке РФ уже в этом году

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Российский рынок стал интересным для автопроизводителей, которые ранее не могли активно развиваться в стране из-за серьёзной конкуренции со стороны европейских и американских брендов.

В связи с прекращением деятельности этих марок в России, на рынке начнутся появляться новые игроки из Китая и других стран, в том числе и Ирана.

Иранский автопроизводитель заявил о намерении снова попытаться покорить российский рынок, причем переговоры с Москвой уже прошли.

Для Iran Khodro Россия будет приоритетной, однако компания хочет выйти еще в Оман, Ирак и Азербайджан.

Есть информация, что первые поставки автомобилей Iran Khodro начнутся уже в этом году, однако, какие именно модели авто появятся в продаже, не сообщается. Есть предположение, что это может быть седан Samand и седан Tara.

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