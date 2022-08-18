Dodge показал будущее масл-каров, представив купе Charger Daytona SRT

Charger и Challenger скоро отправятся на пенсию, но Dodge обещает, что производство масл-каров еще не закончено. Представленное электрическое купе призвано продолжить наследие.

Сегодня Dodge представила то, что она называет будущим масл-каров. Charger Daytona SRT — это купе с электрической установкой, предназначенное для того, чтобы нести факел, переданный уходящим Charger и Challenger.

Daytona SRT будет иметь 800-вольтовую электрическую архитектуру под названием Banshee. Характеристики не раскрывают, но Dodge утверждает, что он будет быстрее, чем Hellcat.

Для улучшения ощущений от маслкара, будет еще многоступенчатая коробка передач, кнопка временного увеличения мощности и «выхлопная» система, предназначенная для того, чтобы сделать Daytona SRT таким же громким, как Hellcat.

В отличие от своего заднеприводного предшественника с двигателем ICE, Daytona SRT является полноприводным, получит шестипоршневые тормоза и обязательно в нем будет рекуперативное торможение.

Daytona SRT — это амбициозная концепция, но еще неизвестно, сможет ли она соответствовать всем заявленным задачам. Серийная версия автомобиля может появиться уже в 2024 году.