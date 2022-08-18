Французский седан Citroёn C4 является одним из наиболее заметных представителей сегмента «C+» на автомобильном рынке Европы. Он адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям и потому пользуется высоким спросом среди отечественных потребителей.

Дизайн

Седан Citroёn C4 выделяется в городском потоке благодаря следующим уникальным особенностям:

выразительные фары на передней части автомобиля с разделенными зрительно ходовыми дневными огнями;

стильная радиаторная решетка с двойным фирменным шевроном, зрительно соединенная с фарами;

фонари с эффектом 3D на задней части автомобиля;

хромированные детали на антитуманных фонарях.

Особенности салона

Важнейшая особенность CITROËN C4 SEDAN – просторный салон. Причем он обладает вместительностью и спереди, и сзади. В нем вполне хватает места для комфортного размещения водителя и четырех пассажиров высокого роста. Большой багажник позволяет путешествовать с семьей, не переживая по поводу того, поместятся ли в него все вещи, которые нужно захватить с собой в поездку. Доступ в багажное отделение объемом 440 литров очень удобен, а потому погрузка багажа в него не вызывает затруднений. Для увеличения объема багажного отделения можно сложить заднее сиденье. Также в авто имеется большое количество отсеков для хранения вещей, что облегчает каждодневную эксплуатацию и обеспечивает возможность использовать машину для малогабаритных перевозок.

Отделка салона выполнена с применением высококачественных износоустойчивых материалов, которые придают интерьеру впечатление дороговизны. Эргономичные сиденья с удобным профилем, поясничной и боковой поддержкой обеспечивают комфорт в долгих поездках.

Ездовые качества и управляемость

Благодаря своим компактным габаритам Citroёn C4 уверенно себя ведет как на автотрассе, так и на проселочной дороге. Седан оборудован в меру жесткой подвеской, эффективно погашающей тряску на неровностях, обладающей продолжительным сроком службы и обеспечивающей стабильную езду даже на высоких скоростях. Комфортное движение в городской черте и в пригороде гарантируется за счет клиренса 185 миллиметров.

Подобно всем автомашинам, седан Citroёn C4 не лишен определенных недостатков. Однако после рассмотрения всех его плюсов и минусов многие автомобилисты делают выбор в пользу этого транспортного средства.