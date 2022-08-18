Мототехника БРП

Канадская компания Bombardier Recreational Products (BRP) на протяжении многих десятилетий входит в число крупнейших производителей мототехники в мире. Она предлагает целый ряд разнообразных транспортных средств для передвижения по бездорожью, снегу и воде, которые отличаются инновационностью.

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Квадроциклы

Выпускаемые компанией BRP квадроциклы CAN-AM соединяют в себе лучшие свойства мотоцикла, внедорожной автомашины и трактора. Они могут использоваться на охоте и рыбалке, для путешествий, а также на строительном участке или в хозяйственных целях. Официальный дилер мототехники БРП в Москве оказывает полный комплекс услуг, нацеленный на обеспечение максимальной комфортности выбора мототехники и подбора именно того изделия, которое в наибольшей степени соответствует запросам покупателя. У потребителей есть возможность стать владельцами следующих моделей:

Renegade – мощная техника с агрессивным экстерьером и спортивными качествами;

Outlander – универсальная мототехника для активного отдыха и выполнения работ по хозяйству;

DS – небольшие мотовездеходы, на которых могут ездить даже подростки.

Снегоходы

Линейка выпускаемых компанией BRP снегоходов представлена двумя брендами: Lynx и Ski-Doo. Первый производится в Финляндии, второй – в Канаде. Несмотря на внешнее сходство, они имеют определенные технические различия, которые состоят в применении разных подвесок и платформ. Эта техника характеризуется высокой проходимостью, надежностью и маневренностью, а потому пользуется популярностью среди любителей зимнего экстрима.

Гидроциклы

Производимые компанией BRP под брендом Sea-Doo гидроциклы предоставляют обширные возможности для активного водного отдыха. Они обладают отличной управляемостью, высокой комфортностью и разнообразят досуг в жаркую летнюю пору. Вся водная мототехника Sea-Doo состоит из нескольких семейств гидроциклов, разработанных для достижения конкретных целей. Они имеют собственные особенности, соответствующее техническое оснащение, а потому эффективно решают поставленные перед ними задачи. Модельный ряд гидроциклов Sea-Doo включает в себя около десятка видов двухместных и трехместных агрегатов, предназначенных для туризма и водного спорта.

Высокий спрос на выпускаемую компанией БРП мототехнику обусловлен ее высоким качеством, надежностью, функциональностью и стильностью. А обширный ассортимент позволяет каждому покупателю выбрать наиболее подходящую для себя модель.