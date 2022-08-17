Обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro выйдет на рынок РФ в пяти комплектациях

Китайская компания официально анонсировала появление на российском рынке обновленного кроссовера Tiggo 4 Pro.

Как рассказали в Chery, обновленный Chery Tiggo 4 Pro выйдет на рынок РФ в пяти комплектациях, но сроки выхода и цены обещают объявить позднее.

Бренд планирует организовать продажи до конца осени. От предшественника обновленный кроссовер будет отличаться другой решеткой радиатора, новым передним бампером, колёсными дисками и акцентами в салоне (для топовых версий).

Моторная гамма будет представлена 1,5-литровым 113-сильным бензиновым турбодвигателем и 147-сильным агрегатом такого же объема. Первый будет работать с пятискоростной механикой или вариатором, а второй только с вариатором. Габариты модели сопоставимы с предшественником, однако обещан более просторный салон и багажник.

Передняя подвеска в обновленном Chery Tiggo 4 Pro будет со стойками McPherson, а задняя – полузависимая пружинная.